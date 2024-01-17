В Калининградской области определили места для купаний на Крещение 2024

В Калининградской области определены четыре места, где официально разрешены крещенские купания в 2024 году.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, там
Окунуться под присмотром спасателей и медиков можно:
- Гусев, храм Всех Святых, река Писса;
- Гурьевский муниципальный округ, поселок Константиновка;
- Янтарный, озеро Янтарное;
- Поселок Ровное, муниципальный пляж.
За купание в неразрешенных местах предусмотрена административная ответственность.
Отметим, Калининградская епархия не является организатором крещенских купаний в регионе. Решения принимают муниципалитеты.
Священники же называют ныряние в Крещение лишь народной традицией.