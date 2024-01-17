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В Калининградской области определили места для купаний на Крещение 2024

Об официальных купелях сообщает МЧС.
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Источник: Reuters

В Калининградской области определены четыре места, где официально разрешены крещенские купания в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, там 18—19 января будет обеспечена безопасность населения.

Окунуться под присмотром спасателей и медиков можно:

  • Гусев, храм Всех Святых, река Писса;
  • Гурьевский муниципальный округ, поселок Константиновка;
  • Янтарный, озеро Янтарное;
  • Поселок Ровное, муниципальный пляж.

За купание в неразрешенных местах предусмотрена административная ответственность.

Отметим, Калининградская епархия не является организатором крещенских купаний в регионе. Решения принимают муниципалитеты.

Священники же называют ныряние в Крещение лишь народной традицией.

МЧС
религии