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Главные новости 17 января

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
Дайджест

Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими
Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой.

В Роскачестве назвали самые фальсифицируемые продукты
Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.

На Кипре сообщили о массовом уходе российских компаний из страны
Фирмы переводятся в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.

Подростков задержали из-за нападений на прохожих в Белгороде
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть.

Эксперты заявили о 240 млн номеров телефонов, утекших в интернет
Лидеры по утечкам — ритейл и банки.