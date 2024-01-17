Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими
Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой.
В Роскачестве назвали самые фальсифицируемые продукты
Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.
На Кипре сообщили о массовом уходе российских компаний из страны
Фирмы переводятся в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.
Подростков задержали из-за нападений на прохожих в Белгороде
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть.
Эксперты заявили о 240 млн номеров телефонов, утекших в интернет
Лидеры по утечкам — ритейл и банки.
Главные новости 17 января
Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими