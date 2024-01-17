Главные новости 17 января

Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими

Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой.



В Роскачестве назвали самые фальсифицируемые продукты

Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.



На Кипре сообщили о массовом уходе российских компаний из страны

Фирмы переводятся в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.



Подростков задержали из-за нападений на прохожих в Белгороде

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в сеть.



Эксперты заявили о 240 млн номеров телефонов, утекших в интернет

Лидеры по утечкам — ритейл и банки.