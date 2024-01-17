В Петербурге вводят выплаты для детей, потерявших родителей во время учебы в школах и интернатах

В Петербурге дети, которые потеряли родителей во время учебы в школах и школах-интернатах, смогут получать денежную социальную поддержку. Соответствующий законопроект губернатора Заксобрание города 17 января приняло в первом чтении.
Как пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, в 2022—2023 годах изменилось федеральное законодательство о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта корректировка позволила исключить возникшую на практике коллизию. Раньше такая помощь не могла оказываться детям, которые остались без попечения родителей или потеряли обоих родителей во время обучения по программам основного общего и среднего общего образования. Теперь федеральное законодательство позволяет платить им денежную компенсацию.
«Иными словами, эти ребята теперь будут иметь право на выплату, на возмещение этих расходов, на питание, на закупку ряда необходимых им предметов».
Так как федеральный закон был принят раньше, то выплаты такие люди смогут получить не только за 2024-й и последующие годы, но также за 2023 и 2022 годы. В 2024 году, добавил Сухенко, эта сумма составляет 16 353 рубля. Также будет выплачиваться ежемесячная стипендия — 1053 рубля.
Кроме того, будет предоставляться дополнительная соцподдержка — компенсация платы за жилье и коммунальные услуги (более 4 тысяч рублей). Представитель губернатора добавил, что дополнительных расходов бюджета законопроект не потребует, так как целевые расходы в него уже были заложены.
Замглавы фракции «Справедливой России — За правду!» Андрей Алескеров обратил внимание, что с момента изменения федерального законодательства прошло уже полтора года, а парламент города принимает свой городской законопроект с запозданием.