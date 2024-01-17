В Петербурге вводят выплаты для детей, потерявших родителей во время учебы в школах и интернатах



Так как федеральный закон был принят раньше, то выплаты такие люди смогут получить не только за 2024-й и последующие годы, но также за 2023 и 2022 годы. В 2024 году, добавил Сухенко, эта сумма составляет 16 353 рубля. Также будет выплачиваться ежемесячная стипендия — 1053 рубля.



Кроме того, будет предоставляться дополнительная соцподдержка — компенсация платы за жилье и коммунальные услуги (более 4 тысяч рублей). Представитель губернатора добавил, что дополнительных расходов бюджета законопроект не потребует, так как целевые расходы в него уже были заложены.