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Минздрав показал комплектацию новых автомобильных аптечек в Беларуси

Минздрав Беларуси показал состав новых автомобильных аптечек.
Источник: Комсомольская правда

В Минздраве показали содержание новых автомобильных аптечек в Беларуси и сказали, что изменилось.

В ведомстве напомнили, что с 2024-го в Беларуси изменилась комплектация аптечек для авто и первой помощи, которые есть в каждом ТС и должны быть на предприятиях. При этом в Минздраве заметили, что корректировки состава аптечек незначительные.

Например, в автомобильных аптечках по-прежнему осталось 12 наименований. При корректировке содержания оставили бактерицидные пластыри, бинты, марлевые салфетки и индивидуальный перевязочный пакет (вместо ваты). При этом добавили «аварийное одеяло» — специальную накидку, помогающую и при жаре, и при морозе.

— Добавили в аптечку новые ножницы, которые способны разрезать одежду пострадавшего и при необходимости ремень безопасности, — уточнил главврач Центра медреагирования Минздрава Дмитрий Альховик.

Минздрав раскрыл состав измененных аптечек.

В аптечках первой помощи для предприятий содержится 23 наименования медизделий и лекарств. В них вложили пластыри, салфетки, бинты, индивидуальные перевязочные пакеты, препараты — каптоприл, валидол, лоратадин, сальбутамол и другие. Теперь также включили тонометр.

Уточняется, что производители должны перейти на выпуск новых автоаптечек и аптечек первой помощи до 1 января 2025-го. Но пользоваться старыми аптечками допускается вплоть до конца срока их годности.

медицина