Омский митрополит Дионисий сообщил, кому строго противопоказаны крещенские купания

Он установлен в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Одной из главных народных традиций на этот праздник стали окунания в «иордань». Такое название получили проруби в водоемах, оборудованные к празднику Крещения.
По обращению «СуперОмска» свое мнение о ритуале купания на Крещение высказал митрополит Омский и Таврический Дионисий. Глава Омской митрополии призвал желающих окунуться обязательно учитывать силы и возможности своего организма, а также сообщил, кому крещенские купания строго противопоказаны.
«Считаю, что это наша именно народная традиция, хотя и имеющая свои основания, как большинство наших народных обычаев в православной вере. Крещенские купания, безусловно, не являются обязательными для всех, таинство исповеди (только в этом таинстве происходит реальное очищение от греховной грязи!) не заменяют, и духовную пользу приносят только при совершении их на “трезвую голову”, с молитвой и верой. Учитывать при этом силы и возможности своего организма обязательно нужно.
В дореволюционное время это было одной из народных забав, предназначенных для сильного пола-парней и молодых мужчин. И, помимо прочего, по-настоящему Крещенской купель может считаться только та, которая была освящена чином Великого Водосвятия. Строго противопоказаны крещенские купания людям выпившим, изрыгающим матерную брань, а также имеющим на совести тяжкие неисповеданные грехи«, — прокомментировал митрополит Омский и Таврический Дионисий по обращению “СуперОмска”.
Напомним, что по сообщению регионального МЧС, к празднику Крещения в Омской области планируется оборудовать более 30 купелей. Полный их перечень огласят к вечеру четверга, 18 января 2024 года.