Омский митрополит Дионисий сообщил, кому строго противопоказаны крещенские купания

«Считаю, что это наша именно народная традиция, хотя и имеющая свои основания, как большинство наших народных обычаев в православной вере. Крещенские купания, безусловно, не являются обязательными для всех, таинство исповеди (только в этом таинстве происходит реальное очищение от греховной грязи!) не заменяют, и духовную пользу приносят только при совершении их на “трезвую голову”, с молитвой и верой. Учитывать при этом силы и возможности своего организма обязательно нужно.