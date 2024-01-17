Снежный храм, возведённый на Крещение, ушёл под лёд на озере Тургояк

Напомним, в этом году сооружение вокруг крещенской купели строили по образу миасского храма апостолов Петра и Павла, разрушенного в 30-е годы прошлого века. Сегодня, 17 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий должен был совершить здесь молебен с чином малого освящения воды. Сам священнослужитель отметил, что случившееся — повод для миассцев задуматься о восстановлении настоящего Петропавловского храма.