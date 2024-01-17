Снежный храм, возведённый на Крещение, ушёл под лёд на озере Тургояк

Предварительная причина происшествия — технические нарушения при возведении сооружения. В епархии уточнили, что в прошлые годы строители сначала прорубали прорубь, а затем строили вокруг неё часовню. Теперь же решили организовать иордань внутри уже построенного снежного храма.
Уточняется, что при инциденте никто из строителей или работников базы «Форелька», рядом с которой строили часовню, не пострадал.
Напомним, в этом году сооружение вокруг крещенской купели строили по образу миасского храма апостолов Петра и Павла, разрушенного в 30-е годы прошлого века. Сегодня, 17 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий должен был совершить здесь молебен с чином малого освящения воды. Сам священнослужитель отметил, что случившееся — повод для миассцев задуматься о восстановлении настоящего Петропавловского храма.
По информации ГУ МЧС по региону, работы по возведению часовни всё-таки планируют продолжить. По предварительным данным, на Тургояке могут организовать новую иордань, в стороне от места инцидента.