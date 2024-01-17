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Снежный храм, возведённый на Крещение, ушёл под лёд на озере Тургояк

Снежный храм в виде Петропавловского собора, который возвели на озере Тургояк на Крещение, ночью ушёл под лёд. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.
Источник: Челябинская митрополия

Предварительная причина происшествия — технические нарушения при возведении сооружения. В епархии уточнили, что в прошлые годы строители сначала прорубали прорубь, а затем строили вокруг неё часовню. Теперь же решили организовать иордань внутри уже построенного снежного храма.

Уточняется, что при инциденте никто из строителей или работников базы «Форелька», рядом с которой строили часовню, не пострадал.

Напомним, в этом году сооружение вокруг крещенской купели строили по образу миасского храма апостолов Петра и Павла, разрушенного в 30-е годы прошлого века. Сегодня, 17 января митрополит Челябинский и Миасский Алексий должен был совершить здесь молебен с чином малого освящения воды. Сам священнослужитель отметил, что случившееся — повод для миассцев задуматься о восстановлении настоящего Петропавловского храма.

По информации ГУ МЧС по региону, работы по возведению часовни всё-таки планируют продолжить. По предварительным данным, на Тургояке могут организовать новую иордань, в стороне от места инцидента.

религии