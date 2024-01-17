Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин

Она рассказала о случае, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. Меркачева назвала ситуацию, когда матери с детьми находятся за решеткой, «нонсенсом».