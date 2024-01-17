Песков объяснил, почему в поручения Путина не вошла амнистия для женщин

Песков уточнил, что в перечень официальных поручений, опубликованных на сайте Кремля, этот пункт не вошел, поскольку продолжается проработка форм и методов ее проведения.
«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания совета», — сказал Песков.
Этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) состоялось в 4 декабря 2023 года. Путин тогда предложил принять решение об амнистии для некоторых категорий женщин.
Она рассказала о случае, когда одна из женщин родила и через два часа после родов была разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО, а также о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице в случае госпитализации, так как для этого нет конвоя. Меркачева назвала ситуацию, когда матери с детьми находятся за решеткой, «нонсенсом».
«Я просила бы помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. И вообще прошу помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — сказала член СПЧ.
Она назвала это «шагом милосердия». «Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные. Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил он на это.
В конце декабря 2023 года глава СПЧ Валерий Фадеев допустил амнистию некоторых категорий заключенных в 2024-м.