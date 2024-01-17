Количество рейсов из Пулково на Пхукет увеличат с 9 февраля

Самолеты начнут еще чаще летать из Пулково на Пхукет. С 9 февраля количество рейсов в этом направлении увеличит компания «Аэрофлот». К двум еженедельным полетам добавят новый рейс — улететь в Таиланд теперь можно будет еще и по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».
— Таким образом, «Аэрофлот» будет выполнять три рейса в неделю из Пулково по четвергам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из международного аэропорта Пхукета — по вторникам, пятницам и субботам, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, авиакомпания выполняет прямые перелеты из Петербурга на остров Пхукет с 29 октября прошлого года. Зимой жители Северной столицы могут также улететь напрямую в Египет: в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.