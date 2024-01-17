Количество рейсов из Пулково на Пхукет увеличат с 9 февраля

Самолеты начнут еще чаще летать из Пулково на Пхукет. С 9 февраля количество рейсов в этом направлении увеличит компания «Аэрофлот». К двум еженедельным полетам добавят новый рейс — улететь в Таиланд теперь можно будет еще и по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».