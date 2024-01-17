За прошлый год из Кузбасса депортировали и выдворили 500 иностранцев

Административное выдворение за пределы РФ происходит как мера административного наказания за нарушение гражданином законодательства, в том числе отсутствие документов, несоответствие заявленной и фактической цели визиту в страну. Также поводом для выдворения может быть несвоевременная постановка на учёт по месту пребывания, нарушение ПДД и трудоустройство без документов.