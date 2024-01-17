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За прошлый год из Кузбасса депортировали и выдворили 500 иностранцев

Граждане нарушали законы России или не имели российского гражданства.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, за прошлый год из Кузбасса выдворили 417 и депортировали к себе на родину 72 иностранца.

Административное выдворение за пределы РФ происходит как мера административного наказания за нарушение гражданином законодательства, в том числе отсутствие документов, несоответствие заявленной и фактической цели визиту в страну. Также поводом для выдворения может быть несвоевременная постановка на учёт по месту пребывания, нарушение ПДД и трудоустройство без документов.

Депортация представляет собой принудительную высылку из-за прекращения законных оснований для проживания в стране. Причинами депортации тоже является набор нарушений, среди которых, например, несвоевременный выезд по окончании визы, осуждение на преступление или наличие опасной болезни.