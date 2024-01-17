За прошлый год из Кузбасса депортировали и выдворили 500 иностранцев

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, за прошлый год из Кузбасса выдворили 417 и депортировали к себе на родину 72 иностранца.
Административное выдворение за пределы РФ происходит как мера административного наказания за нарушение гражданином законодательства, в том числе отсутствие документов, несоответствие заявленной и фактической цели визиту в страну. Также поводом для выдворения может быть несвоевременная постановка на учёт по месту пребывания, нарушение ПДД и трудоустройство без документов.
Депортация представляет собой принудительную высылку из-за прекращения законных оснований для проживания в стране. Причинами депортации тоже является набор нарушений, среди которых, например, несвоевременный выезд по окончании визы, осуждение на преступление или наличие опасной болезни.