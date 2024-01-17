Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым

«В связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с», — сказано в сообщении.