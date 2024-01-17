В центре Перми появится новый пляж

К ноябрю будущего года здесь должен появиться еще один городской пляж. А также — еще много чего нового: вдоль набережной протянется широкий променад длиной почти в полтора километра, параллельно нему разместят павильон с террасой-навесом. В нем откроют кафе с просторными окнами-витражами, через которые можно будет любоваться красавицей-Камой, а также оборудуют холлы и комнату матери и ребенка.