В центре Перми появится новый пляж

Уже в марте в Перми начнут обустраивать еще один новый участок камской набережной. На этот раз ее продлят от ТЦ «Речник» до ограды «Мотовилихинских заводов».
К ноябрю будущего года здесь должен появиться еще один городской пляж. А также — еще много чего нового: вдоль набережной протянется широкий променад длиной почти в полтора километра, параллельно нему разместят павильон с террасой-навесом. В нем откроют кафе с просторными окнами-витражами, через которые можно будет любоваться красавицей-Камой, а также оборудуют холлы и комнату матери и ребенка.
Также тут пройдет велодорожка, которая станет продолжением существующего веломаршрута. Для детей организуют игровую зону, а впоследствии проложат и детскую железную дорогу протяженностью 4 километра.
Пройти на набережную скоро можно будет и с улицы Крупской, за цирком. Склон тут очень крутой, и спуск к реке архитекторы из проектной фирмы «ОРТА» предусмотрели в виде длинных зигзагов. Спуститься быстро не получиться, поэтому здесь предусмотрели зоны отдыха с навесами: можно будет посидеть, обозревая речные пейзажи. Над железной дорогой придется пройти по мосту.
Перед тем как проектировать набережную, архитекторы опросили тех, кто посещает это место. Посетители признались, что эту заброшенную сейчас зону за возможность уединиться, отвлечься от шума городского, порыбачить, устроить пикник на песочке среди зарослей.
В итоге проектировщики решили сохранить ощущение дикой первозданной природы. И в качестве нового слова в благоустройстве города спроктировали такие архитектурные элементы как камни и коряги. Для детской площадки предусмотрят песчаное и набивное покрытие, на тротуары уложат каменный ковер из бетонных плит с текстурным покрытием.
Также предполагается провести дополнительное озеленение — существующие деревья сохранят, а в дополнение рядом с пляжем высадят ивы-крупномеры — они хорошо переносят затопление. Чуть выше посадят березы, клены, ели, сосны, лиственницы, яблони, черемухи, различные кустарники и многолетние цветы. Подпорные стенки, которые сделают для укрепления берега, будет увивать девичий виноград.
Разумеется, пройти на набережную можно будет и со стороны ТЦ «Речник». При этом платную парковку на 79 мест перенесут за торговый центр, и Площадь Трех столетий станет пешеходной.