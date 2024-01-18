Какой сегодня праздник: 19 января

Американцы сегодня отмечают Национальный день попкорна. Самые ранние упоминания о попкорне были найдены в Нью-Мексико, и им более 5 600 лет. Ученые-диетологи предполагают, что первый попкорн был приготовлен путем бросания кукурузных семечек на раскаленные горячие камни над костром. Лопнувшую кукурузу растирали в порошок, а затем смешивали с водой. Попкорн стал популярным в США примерно в начале 1900-х годов, когда он продавался на улице. Владельцы кинотеатров изначально были против продажи попкорна в помещении. Однако во время войн попкорн стал одним из немногих предметов роскоши, которые люди могли себе позволить, поэтому владельцы кинотеатров были вынуждены начать продавать попкорн.