Какой сегодня праздник: 19 января

А вы знаете. что произошло 18 января?
Что интересного произошло 19 января
В России сегодня отмечают День патологоанатома. Этот праздник посвящен людям, которые выбрали одну из самых необычных профессий. Вопреки заблуждениям, патологоанатомы занимаются не только вскрытием тел с целью установления точной причины смерти. Они также проводят прижизненную микроскопическую диагностику биоматериалов пациентов, которые им отправляют онкологи, хирурги, урологи, гинекологи. Вскрытие проводится патологоанатомами только в том случае, если человек умер по естественным причинам в больнице или в домашних условиях. Когда речь идет о насильственной смерти, дело в свои руки берут судмедэксперты.
Американцы сегодня отмечают Национальный день попкорна. Самые ранние упоминания о попкорне были найдены в Нью-Мексико, и им более 5 600 лет. Ученые-диетологи предполагают, что первый попкорн был приготовлен путем бросания кукурузных семечек на раскаленные горячие камни над костром. Лопнувшую кукурузу растирали в порошок, а затем смешивали с водой. Попкорн стал популярным в США примерно в начале 1900-х годов, когда он продавался на улице. Владельцы кинотеатров изначально были против продажи попкорна в помещении. Однако во время войн попкорн стал одним из немногих предметов роскоши, которые люди могли себе позволить, поэтому владельцы кинотеатров были вынуждены начать продавать попкорн.
Также сегодня отмечается профессиональный праздник в Республике Беларусь — День работника службы спасения, который отмечают имеющие отношение к этой организации. Эта организация была создана в 1998 году. Служба спасения работает в местах, пострадавших от стихийных бедствий, экологических катастроф, чрезвычайных ситуаций, аварий, пожаров. Эти специалисты становятся нужными даже в рядовых ситуациях. Спасатели приезжают по вызову и при несчастных случаях, когда требуется не просто оказать медицинскую помощь (иногда она вообще не требуется), а вызволить кого-то из западни, снять с крыши, вынуть из воды
Исторические события 19 января в мире
- 1903-й — объявили о проведении самого престижного и популярного спортивного велосоревнования — велогонки Тour dе France;
- 1915-й — француз Георг Клод получил патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы;
- 1955-й — в США состоялась первая в мире телевизионная пресс-конференция;
- 1966-й — Индира Ганди стала премьер-министром Индии;
- 2001-й — в Бельгии разрешили употребление и хранение марихуаны.
Исторические события 19 января в Казахстане
- 2011-й — в Талдыкоргане создан клуб ведущих журналистов и экспертов в области межэтнических отношений при Ассамблее народа Казахстана;
- 2012-й — в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, по итогам выборов казахстанец Марат Сарсенбаев избран в состав Комитета по правам человека ООН.
Дни рождения знаменитостей в мире
- В 1868 году родился Густав Майринк — австрийский писатель-экспрессионист, драматург и переводчик («Голем», «Зеленый лик», «Ангел западного окна»);
- в 1809 году родился Эдгар По — американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма;
- в 1903 году родилась Наталья Кончаловская — советская детская писательница, поэтесса и переводчица. Жена поэта Сергея Михалкова;
- в 1945 году родился Род Эванс — английский рок-певец, основатель группы Deep Purple;
- в 1963 году родился Александр Залдостанов — советский и российский байкер, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки», президент Российской ассоциации байкеров;
- в 1988 году родился Алексей Воробьев — российский музыкант и актер, режиссер, посол доброй воли ООН, победитель проекта «Лед и пламень», представитель России на конкурсе «Евровидение 2011».
- в 1984 году родилась Алена Савченко — украинская и немецкая фигуристка, двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира.
Кто родился 19 января в Казахстане
В 1917 году родился Мукатай Абеулов — участник Великой Отечественной войны, наводчик орудия 152-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза (1945).
День смерти знаменитостей 19 января в мире
- В 1795 году умерла Мария Аньези — итальянская пианистка и композитор;
- в 1874 году умер Август Генрих Гоффманн — немецкий германист, поэт, автор слов гимна Германии;
- в 2002 году умер Эдвалду Нету — бразильский футболист, двукратный чемпион мира;
- в 2018 году умерла Дороти Мэлоун — американская киноактриса, лауреат премии «Оскар».
19 января в православном календаре
Сегодня православные христиане отмечают один из древнейших религиозных праздников — Крещение Господне. Его отмечают в память о знаменательном событии — принятии Иисусом Христом крещения в реке Иордан. По преданию, в этот момент с небес раздался голос Божий, который назвал Иисуса своим Сыном, а затем Святой дух спустился на землю в облике голубя. Согласно христианским верованиям, так произошло явление Господа в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Отсюда появилось второе название праздника — Богоявление. В этот день в храмах проходят службы и освящается вода, а некоторые верующие купаются в специальных освященных прорубях. По существующей традиции, утром этого дня после произнесения молитвы необходимо выпить натощак святую воду. Для праздничного стола готовятся всевозможные мясные блюда и овощные салаты, домашние блины и оладьи, а также выпекаются особые печенья в форме креста.
Лунный календарь
7-й лунный день, растущая Луна в знаке Овен. Седьмые лунные сутки можно назвать временем вдохновения, творчества и озарения. Луна будто помогает понять смысл всего, что с нами происходит — через подсказки, знаки и намеки. Загадочная спутница земли набирает силу, люди получают от луны энергию и открывают в себе новые таланты.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Роман, Андрей, Лидия, Доминикия, Лаврентий, Марта, Иван, Михей, Мария.