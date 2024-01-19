Как правильно купить алкоголь?

Делимся советами Роспотребнадзора, чтобы не отравиться из-за выбора не того алкоголя.
По данным Роспотребнадзора Кемеровской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 1 164 случая острых отравлений алкоголем, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Среди пострадавших от отравлений 91% взрослых от 18 лет и старше, 3,6% детей до 14 лет и 4,6% подростков от 15 до 17 лет. Больше половины отравившихся взрослых — безработные.
На что обратить внимание при выборе алкоголя?
Как правило, опасные спиртосодержащие жидкости кузбассовцы покупают у частных лиц, в случайных местах (гаражи и пр.).
При приобретении алкоголя специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать его только в стационарных магазинах, имеющих лицензию. Лицензия должна быть размещена в доступном месте.
На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая, без повреждений федеральная марка (для отечественной продукции) или акцизная марка (для импортного алкоголя). На марку должен быть нанесён штрихкод с информацией о производителе продукции, дате розлива и др.
Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук).
Реализация алкогольной продукции в магазине предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поэтому товар обязательно должны пробить на кассе.
Не покупайте алкоголь в Интернете — это опасно и продавать такой товар в сети нельзя.