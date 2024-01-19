Как правильно купить алкоголь?

По данным Роспотребнадзора Кемеровской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 1 164 случая острых отравлений алкоголем, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Среди пострадавших от отравлений 91% взрослых от 18 лет и старше, 3,6% детей до 14 лет и 4,6% подростков от 15 до 17 лет. Больше половины отравившихся взрослых — безработные.