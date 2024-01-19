Собянин рассказал о новых возможностях обновленных театров Москвы

По его словам, это составляет 70 процентов от общего числа таких зданий в Москве. Также в столичных театрах используются современные технологии.
— Каждый успешный спектакль — это сплав режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий, — отметил глава города.
Например, в зале «Эрмитаж» Театра на Трубной расположена сцена-трансформер, которая позволяет применять сразу пять разных видов сценографии. А в Театре эстрады установлены динамические световые приборы, с помощью которых можно создавать более сложные партитуры, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы также сообщил о создании современного столичного кинокластера. Например, сейчас на заброшенной территории развивается кинопарк «Москино». В городе также завершен первый этап проекта реконструкции МЕТМАШа, где восстановили восемь съемочных павильонов.