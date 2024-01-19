Собянин рассказал о новых возможностях обновленных театров Москвы

Например, в зале «Эрмитаж» Театра на Трубной расположена сцена-трансформер, которая позволяет применять сразу пять разных видов сценографии. А в Театре эстрады установлены динамические световые приборы, с помощью которых можно создавать более сложные партитуры, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.