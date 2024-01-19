Глеб Никитин прокомментировал слухи о закрытии нижегородской поликлиники № 2

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что региональный минздрав также уточнял — планов по закрытию медучреждения нет. В поликлинике есть проблема с кадрами, но она решается. Пока врачи-специалисты, которых там не хватает, по записи принимают прикрепленное к поликлинике население в стенах Городской больницы № 28. А еще в определенные часы они сами приезжают на прием в поликлинику № 2.