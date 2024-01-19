Глеб Никитин прокомментировал слухи о закрытии нижегородской поликлиники № 2

Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии поликлиники № 2 на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде. Комментарий губернатора Нижегородской области опубликован в Telegram-канале.
«Вижу некоторые заголовки, связанные с поликлиникой. Абсурд! Откуда это все берется и кому это надо? — написал глава региона. — Сразу скажу, поликлинику никто не закрывал, и даже разговоров вроде не было, от слова совсем».
Однако многие жители поверили слухам и накануне пришли на встречу с руководством медучреждения, специалистами минздрава и районной администрации. Нижегородцы получили ответы на свои вопросы и информацию по приему.
Напомним, что поликлинику № 2 при ГКБ № 30 Нижнего Новгорода в прошлом году капитально отремонтировали. Как отметили пациенты и губернатор, перед реальным закрытием в ремонте не было бы смысла.
«Слухи рождают провокаторов, которые преследуют свои политические цели! Они пытаются играть на вашем чувстве справедливости, при этом сами придумывают “возмутительные” ожидаемые “чиновничьи поступки”. И это не единственный случай», — подчеркнул Глеб Никитин и призвал жителей региона проверять информацию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что региональный минздрав также уточнял — планов по закрытию медучреждения нет. В поликлинике есть проблема с кадрами, но она решается. Пока врачи-специалисты, которых там не хватает, по записи принимают прикрепленное к поликлинике население в стенах Городской больницы № 28. А еще в определенные часы они сами приезжают на прием в поликлинику № 2.