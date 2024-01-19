139 школ на карантине: ОРВИ и грипп продолжают свирепствовать в Приморье

В Роспотребнадзоре по Приморскому краю сообщили, что за вторую неделю января заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемиологического порога по краю. Из-за этого на карантин ушли 123 дошкольный учреждения и 411 классов в 139 школах, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе ведомства отметили, что в местах с большим скоплением людей стоит носить медицинские маски, по приходе домой тщательно мыть руки. Также жителям следует добавлять в свой рацион шиповник, лимон, пить витамины и горячие чаи, чтобы предупредить заболевание.
Также в Роспотребнадзоре добавили, что с 15 января специалисты заметили снижение темпа заражения гриппом на 33,9%, а вот ОРВИ продолжает активно распространяться. Тем не менее, полностью прекращать учебный процесс необходимости нет.
Ранее «КП» писала, что заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 187%.