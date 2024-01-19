Жителям Братска и Братского района предлагают оценить деятельность полицейских

Анонимный опрос запустило Главное управление МВД России по Иркутской области. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно ответить всего на шесть вопросов. В частности, приходилось ли гражданам обращаться в полицию, как быстро правоохранители отреагировали на заявку и направили ли уведомление о принятом решении. На каждый вопрос предусмотрено несколько вариантов ответов, выбрать нужно только один.