Жителям Братска и Братского района предлагают оценить деятельность полицейских

Анонимный опрос запустило Главное управление МВД России по Иркутской области. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно ответить всего на шесть вопросов. В частности, приходилось ли гражданам обращаться в полицию, как быстро правоохранители отреагировали на заявку и направили ли уведомление о принятом решении. На каждый вопрос предусмотрено несколько вариантов ответов, выбрать нужно только один.
Последним пунктом предлагается оценить работу сотрудников полиции по десятибалльной шкале. Заполнить анкету можно до 21 января включительно по ссылке.