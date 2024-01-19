МЧС назвали дату окончания штормового предупреждения на Кубани

Специалисты предупреждают о сильных дождях, грозах, снегопадах, гололедице и других неблагоприятных явлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Начиная с 19 января, в регионе прогнозируют сильный дождь. Следом за этим, с 20 по 22 января к нему добавятся снегопады, а также грозы и сильные порывы ветра, достигающие 20−22 м/с. Подобные атмосферные условия могут повысить риск возникновения аварийных ситуаций.
На реках, малых реках, и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края (Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский районы, МО Горячий Ключ), реках, малых реках и водотоках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъёмы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
В ночь с 20 на 21 января и в утренние часы 22 января в некоторых районах региона ожидаются сильные смешанные осадки, такие как дождь, мокрый снег и гололедица. Также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
МЧС рекомендует гражданам быть осторожными и бдительными во время неблагоприятных погодных условий.