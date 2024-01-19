МЧС назвали дату окончания штормового предупреждения на Кубани

Начиная с 19 января, в регионе прогнозируют сильный дождь. Следом за этим, с 20 по 22 января к нему добавятся снегопады, а также грозы и сильные порывы ветра, достигающие 20−22 м/с. Подобные атмосферные условия могут повысить риск возникновения аварийных ситуаций.