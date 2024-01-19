В Краснодаре надеются на открытие аэропорта до конца февраля 2024 года

Напомним, разговоры об открытии аэропорта в Краснодаре для приема гражданских самолетов ведутся с начала декабря 2023 года. Ранее представитель Росавиации высоко оценивал готовность и безопасность авиагавани к обслуживанию самолетов коммерческих рейсов. А 15 декабря авиакомпания «Азимут» успешно выполнила тестовый полет из аэропорта Минеральных Вод в Краснодар и обратно. Однако 22 декабря Минобороны отказало в открытии аэропорта, сославшись на сохраняющиеся риски в связи с проведением СВО и необходимостью закрытия воздушного пространства. С 24 февраля 2022 года аэропорт Краснодара, равно как и аэропорт Ростова-на-Дону и еще восемь авиагаваней в центральной части и на юге России остаются закрытыми для обслуживания гражданских воздушных судов.