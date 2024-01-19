Собянин открыл новое здание школы в Щербинке

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство нового здания школы № 2122 им. О. А. Юрасова в Щербинке на улице Местечко Барыши было начато в феврале 2022 года и завершено в декабре 2023 года. Финансирование строительства осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Четырехэтажное здание с подземным этажом площадью свыше 12 тыс. кв. м возведено по оригинальному индивидуальному проекту, здесь обучаются школьники 1−7-х классов, создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно построено рядом со старым корпусом, который планируется снести, а на его месте возвести еще один трехэтажный корпус на 400 школьников.