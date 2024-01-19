Мокрый снег, интенсивные осадки: в ближайшие часы погода в Калининградской области резко ухудшится — синоптики

В ближайшие несколько часов метеорологические условия в регионе резко ухудшатся. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в пятницу, 19 января.
«Уже сейчас над акваторией Балтики расположилась мощная конвективная облачность, которая постепенно смещается в сторону побережья, западной и северной части региона, так что в ближайшие часы стоит ожидать резкого ухудшения погоды с интенсивными зарядами смешанных осадков (крупы/снега/мокрого снега)», — говорится в сообщении.
Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий. Осадки ожидаются с 12:00.
«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», — сообщили в ГИБДД.
В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +1 градус.