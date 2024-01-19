Мокрый снег, интенсивные осадки: в ближайшие часы погода в Калининградской области резко ухудшится — синоптики

«Уже сейчас над акваторией Балтики расположилась мощная конвективная облачность, которая постепенно смещается в сторону побережья, западной и северной части региона, так что в ближайшие часы стоит ожидать резкого ухудшения погоды с интенсивными зарядами смешанных осадков (крупы/снега/мокрого снега)», — говорится в сообщении.