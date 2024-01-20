Хабаровский «Амур» добыл очко в матче с лидером западной конференции КХЛ

В Ярославле состоялся матч между местным «Локомотивом» и хабаровским «Амуром». На сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в западной конференции КХЛ, а «Амур» борется за попадание плей-офф на востоке, от которого его отделяет всего два очка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Встреча для «Амура» началась крайне неудачно: спустя 40 секунд после начала матча хабаровчане ошиблись, чем воспользовался «Локомотив» и вколотил шайбу в сетку. У ярославцев была возможность продолжать увеличивать преимущество, но игроков «Локомотива» стали удалять за нарушения правил. Это позволило «Амуру» прийти в себя и забить в большинстве — отличился Ян Дрозг.