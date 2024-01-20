Хабаровский «Амур» добыл очко в матче с лидером западной конференции КХЛ

В Ярославле состоялся матч между местным «Локомотивом» и хабаровским «Амуром». На сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в западной конференции КХЛ, а «Амур» борется за попадание плей-офф на востоке, от которого его отделяет всего два очка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Встреча для «Амура» началась крайне неудачно: спустя 40 секунд после начала матча хабаровчане ошиблись, чем воспользовался «Локомотив» и вколотил шайбу в сетку. У ярославцев была возможность продолжать увеличивать преимущество, но игроков «Локомотива» стали удалять за нарушения правил. Это позволило «Амуру» прийти в себя и забить в большинстве — отличился Ян Дрозг.
«Тигры» после первого перерыва понимали, что отдавать шайбу железнодорожникам не стоит — это чревато переигранными сменами. Хабаровчане классно начали отрезок и могли забить. «Локомотиву» понадобилось около пяти минут, чтобы войти в период. Когда контроль над шайбой был налажен, «Амуру» стало очень тяжело меняться. Пару раз дальневосточники сильно переиграли смену. Но период вытащил голкипер Игорь Бобков, входящий в ТОП-5 вратарей КХЛ по проценту отраженных бросков.
В третьем периоде команды обменялись голами всего за 26 секунд. Сначала «Локомотив» вышел вперед, но довольно быстро Владислав Барулин в большинстве счет сравнял. Далее «Амур» приложил все усилия, чтобы выжать максимум из игры, и встреча перешла в овертайм, где ярославцы сумели добыть победу, но и «Амур» заработал в копилку одно очко.
— Благодарен команде, что проявили характер и волю. После четырех поражений подряд нам нужно было взять какие-то очки. Конечно, лучше победа, но, считаю, очко мы свое заслуженно получили. Очень довольны игрой Бобкова. Держал нас в игре, — прокомментировал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. После этого матча «Амур» занимает девятую строчку на востоке, уступая нижнекамскому «Нефтехимику» два балла, но имея также две игры в запасе.