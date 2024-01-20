В Башкирии прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

Кроме того, уже сегодня, 20 января, с 20 часов в Уфе, по данным БашУГМС, усилится ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Непогода продлится до 20 часов 21 января. В городе пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −3,-5°.