В Башкирии прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

В регионе синоптики прогнозируют метель, сильный снег, порывы ветра до 20 м/с и снежные заносы. Об этом сообщает МЧС.
Кроме того, уже сегодня, 20 января, с 20 часов в Уфе, по данным БашУГМС, усилится ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Непогода продлится до 20 часов 21 января. В городе пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −3,-5°.
В управлении гражданской защиты столицы призывают соблюдать правила безопасности и не находиться рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами. Также необходимо осторожнее проходить мимо зданий, где есть таблички «Осторожно! Сход снега!».