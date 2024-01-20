NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Отмечается, что полет был запланирован как кратковременная проверка систем вертолета после незапланированной посадки в результате предыдущего полета. Согласно данным, полученным марсоходом от вертолета, беспилотное устройство смогло подняться на высоту в 12 м. В настоящее время NASA анализирует доступные данные и рассматривает возможные шаги по восстановлению связи с Ingenuity.