ГАИ усиливает контроль на дорогах из-за снега и метелей

Цель — не наказать, а помочь. В первую очередь — избежать аварий. Во вторую — оказать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации. Они возможны из-за обилия снега и скользкого покрытия.
Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Инспекторы ДПС будут контролировать соблюдение скоростных режимов, правил выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков, перевозки пассажиров. Особое внимание уделят своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения и водителей-бесправников».
К ответственности могут привлечь и пешеходов, нарушающих требования правил. В том числе это касается использования фликеров.