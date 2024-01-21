Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 января, рассказал, что цифровизация в городской строительной отрасли сделала возможным введение в минувшем году рекордного числа «квадратов», превысивших показатель в семь миллионов.