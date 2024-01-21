Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Госавтоинспекторы выступили с экстренным обращением к челябинским водителям

Госавтоинспекторы выступили с экстренным обращением к челябинским водителям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 45% 768 мм рт. ст. -2°

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий: в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, местами — сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Сотрудники ГИБДД призывают по возможности отказаться от поездок на автомобиле. «Если стихия застала в пути, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями в пути, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112», — говорится в обращении.

Пешеходам в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только убедившись, что все машины остановились.

«Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь в любую минуту», — говорят в ведомстве.

Согласно поступившей оперативной информации, на территории Челябинской области вечером 21 января ожидается резкое ухудшение погодных условий, кое-где пойдет сильный снег: за 12 часов может выпасть от 6 до 19 мм осадков, что составляет от 18 до 124% от месячной нормы.

«ФКУ Упрдор “Южный Урал” настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по федеральным трассам до улучшения прогноза», — прокомментировали в организации, отвечающей за содержание федеральных трасс.