Госавтоинспекторы выступили с экстренным обращением к челябинским водителям

Сотрудники ГИБДД призывают по возможности отказаться от поездок на автомобиле. «Если стихия застала в пути, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями в пути, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112», — говорится в обращении.