Сосульки и ледяные глыбы угрожают крымчанам — МЧС

«ГУ МЧС России по Республике Крым предупреждает об опасности падения сосулек и ледяных глыб», — говорится в сообщении.
Гражданам рекомендуют не находиться возле зданий, а также обращать внимание на состояние крыш и высотных конструкций.
Особое внимание следует уделить безопасности детей и людей пожилого возраста, добавили в ведомстве.
В Крыму действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды накануне в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение отселить в безопасное место семью из семи человек.
По данным гидрометцентра Крыма, в воскресенье в регионе возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…8, на ЮБК около 0 градусов; днем −2…+3, в горах −3…-8 градусов.