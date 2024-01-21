Что делать, если в квартире отключили воду. Инструкция

Бывает такое, что для возвращения воды в квартиру требуется провести ремонт в квартире у соседа. А сосед не живет дома, уехал за пределы России или города. Либо его просто никто не может найти, либо же он принципиально не желает открывать дверь. Тогда начинаются настоящие проблемы.



По Конституции, жилище неприкосновенно, и обеспечить коммунальщикам доступ в него может либо сам собственник, либо суд. Если квартира находятся не в частной, а в муниципальной собственности и жилец обитает в ней по договору соцнайма, без суда все равно не обойтись.



Иск подаётся всегда к собственнику помещения — жилое оно или нежилое. Если это квартира социального найма, то Санкт-Петербург заключает с нанимателем договор аренды, в котором должен быть прописан порядок доступа к общедомовым сетям. И если в договоре это прописано, но наниматель всё равно не обеспечивает доступ, то тогда уже город должен подать иск к нанимателю, объясняет Бредец.



Иск об обязании предоставить доступ в квартиру для осмотра и ремонта подается в районный суд (не в мировой). Отметим, что государственная пошлина по подобным делам составляет 6000 рублей без учета услуг юриста. Лайфхак: в исковое заявление включайте требование о неустойке за неисполнение решения суда, это станет допмотивацией для вашего несговорчивого соседа все же открыть дверь коммунальщикам. На практике суды назначают от 100 до 500 рублей за каждый день просрочки.



Плохая новость: это игра в долгую, не для экстренных ситуаций, такие дела судом могут рассматриваться до года. Когда вы получили на руки решение, и оно вступило в силу, с этим документом идете в отдел судебных приставов. Там тоже могут затягивать решение вопроса. Специалисты-жилищники, как правило, выжидают три месяца, и если приставы бездействуют — уже рассылают жалобы на это бездействие.



Исключение, когда возможно вскрытие квартиры без суда: если авария несет угрозу. Например, из запертой квартиры хлещет фонтан воды, потому что разорвана система отопления, ее отключение в холодное время года может привести к размораживанию всего дома, этого допускать нельзя. Но подобные ситуации — случаи исключительные, к аналогичным относятся утечка или трупный запах из квартиры. В этих случаях необходимо оповестить аварийную службу и обязательно — полицию. И большой компанией, в сопровождении ответственных лиц, инстанций и МЧС жилье вскроют. Но просто так, из-за отсутствия воды в кране, такие решения не принимаются.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру».