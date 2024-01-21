Что делать, если в квартире отключили воду. Инструкция

Ситуация: в квартире отключили воду — полностью, и холодную, и горячую. Куда звонить, писать, кому жаловаться? И что делать, если для ремонта нужен доступ в квартиру соседа, а он не открывает дверь.
Первое — выясните причину и вспомните свои права
Полное отключение воды в квартире может произойти по нескольким причинам: авария на сетях, либо в квартире у кого-либо из соседей, засор трубы, либо плановый ремонт.
По нормативным документам, допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения (СНиП 2.04.02−84).
Допустимый срок, на который можно отключить горячую воду, также равен 8 часам (суммарно) в течение одного месяца, 4 часам единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали — на 24 часа подряд. Если приключилась авария, а коммунальщики сказали, мол, чиним — эта информация хотя бы поможет вам понять, на что рассчитывать.
Плановое отключение коммунальных услуг должно сопровождаться оповещением потребителей не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, напоминает глава Регионального центра общественного контроля в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец. Если отключение холодного или горячего водоснабжения произошло не из-за аварийного или планового ремонта, то за каждый лишний час сумма в месячной квитанции должна уменьшаться, хотя общей формулы для всех не существует, говорил юрист.
Если управляющая организация не предупреждает об отключении коммунальных услуг заранее, жителям необходимо обратиться в надзорный орган, то несть в ГЖИ. Но надо помнить один нюанс. «Если в квартире несколько стояков (а это, к примеру, и старый фонд, и дома 137 серии — там может быть два стояка) то когда у тебя перекрыт один, уже неважно, туалет или кухня, подача воды в квартиру есть», — рассказывает юрист, член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.
Если ваш сосед долгое время не платил за коммунальные услуги, вам перекрыть воду не имеют права — и на практике так не делают. В отдельных случаях может быть перекрыто водоотведение, и тогда у вас в квартире «уходить» вода тоже будет плохо.
Второе — звоните и пишите в правильные инстанции
Прежде, чем жаловаться, позвоните в те инстанции, которые в ответе за наличие воды у вас дома. Сначала — в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании. Ее телефон можно найти на квитанции, на стенде в парадной, на сайте управляющей организации. Не знаете, какая у вас управляющая компания — ищите информацию в системе ГИС ЖКХ по адресу дома.
Дальше в списке — жилищное агентство вашего района и районная администрация, а также горячая линия городской АВС. Если там не помогли, следующим пунктом идет городская аварийная служба — 004. Принцип и контакты те же, что и с отоплением.
Жаловаться на портале «Наш Санкт-Петербург» имеет смысл только после того, как вы обзвонили всех ответственных и убедились, что они бездействуют. Если вы сходу начнете жаловаться в прокуратуру и во все пришедшие в голову инстанции без исключения, рискуете на практике добиться увеличения сроков решения вопроса. Так как те, на кого вы нажалуетесь, будут отвлекаться на ответы этим самым инстанциям.
Если произошло отключение на больший, чем это допустимо, период, то сначала составляется претензия в зависимости от того, кто является исполнителем коммунальной услуги: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, и производится перерасчёт за не поданный ресурс. Если же перерасчёта нет, то, скорее всего, в квартире установлен индивидуальный прибор учёта, соответственно рассчитывать на какие-то выплаты со стороны ресурсоснабжающей организации будет невозможно, комментирует Алла Бредец.
Если сосед не открывает
Бывает такое, что для возвращения воды в квартиру требуется провести ремонт в квартире у соседа. А сосед не живет дома, уехал за пределы России или города. Либо его просто никто не может найти, либо же он принципиально не желает открывать дверь. Тогда начинаются настоящие проблемы.
По Конституции, жилище неприкосновенно, и обеспечить коммунальщикам доступ в него может либо сам собственник, либо суд. Если квартира находятся не в частной, а в муниципальной собственности и жилец обитает в ней по договору соцнайма, без суда все равно не обойтись.
Иск подаётся всегда к собственнику помещения — жилое оно или нежилое. Если это квартира социального найма, то Санкт-Петербург заключает с нанимателем договор аренды, в котором должен быть прописан порядок доступа к общедомовым сетям. И если в договоре это прописано, но наниматель всё равно не обеспечивает доступ, то тогда уже город должен подать иск к нанимателю, объясняет Бредец.
Иск об обязании предоставить доступ в квартиру для осмотра и ремонта подается в районный суд (не в мировой). Отметим, что государственная пошлина по подобным делам составляет 6000 рублей без учета услуг юриста. Лайфхак: в исковое заявление включайте требование о неустойке за неисполнение решения суда, это станет допмотивацией для вашего несговорчивого соседа все же открыть дверь коммунальщикам. На практике суды назначают от 100 до 500 рублей за каждый день просрочки.
Плохая новость: это игра в долгую, не для экстренных ситуаций, такие дела судом могут рассматриваться до года. Когда вы получили на руки решение, и оно вступило в силу, с этим документом идете в отдел судебных приставов. Там тоже могут затягивать решение вопроса. Специалисты-жилищники, как правило, выжидают три месяца, и если приставы бездействуют — уже рассылают жалобы на это бездействие.
Исключение, когда возможно вскрытие квартиры без суда: если авария несет угрозу. Например, из запертой квартиры хлещет фонтан воды, потому что разорвана система отопления, ее отключение в холодное время года может привести к размораживанию всего дома, этого допускать нельзя. Но подобные ситуации — случаи исключительные, к аналогичным относятся утечка или трупный запах из квартиры. В этих случаях необходимо оповестить аварийную службу и обязательно — полицию. И большой компанией, в сопровождении ответственных лиц, инстанций и МЧС жилье вскроют. Но просто так, из-за отсутствия воды в кране, такие решения не принимаются.
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру».