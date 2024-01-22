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Магнитная буря настигнет Землю 23 января

Пик магнитной бури прогнозируется к 06.00 мск. Затем еще несколько часов будут сохраняться геомагнитные возмущения.

Магнитная буря настигнет Землю 23 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН опубликовали прогноз, согласно которому во вторник ожидается магнитная буря уровня G1.

Астрофизики прогнозируют, что 5-ти баллов (слабая буря) вспышка достигнет завтра утром, а до и после этого события в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон нормализуется.

Напомним, максимальный уровень обозначается как G5 — 9 баллов.

Во время магнитной бури у некоторых людей может ухудшаться самочувствие: появляется головная боль, могут случаться гипертонические кризы, приступы аритмии и беспокойства. Следует тщательно следовать всем рекомендациям лечащего врача.

здоровье
космос