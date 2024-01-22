Сильный ветер и слабая метель ожидаются в Беларуси в понедельник

В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, а также привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, ветер может обрушить слабо укрепленные конструкции, крыши и стать причиной падения деревьев.