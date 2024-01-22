Сильный ветер и слабая метель ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 22 янв — Sputnik. В понедельник по северной части Беларуси ожидается усиление южного ветра порывами до 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем по западной половине страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снег и дождя, местами возможен гололед и слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер южный 5−10 м/с с порывы до 14 м/с, днем местами, а по северу во многих районах порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…-7°С, по западу она будет колебаться от 0 до +2°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, а также привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, ветер может обрушить слабо укрепленные конструкции, крыши и стать причиной падения деревьев.