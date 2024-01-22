Нейросети и айти. Как увлечь студентов, чтобы они хотели делать открытия

Сегодня студент — это человек дедлайна, ему нужно везде успеть: хорошо учиться, реализовать себя в творчестве, общественной деятельности.
Магистрант Сибирского государственного индустриального университета Илья Селиванов именно такой. А ещё он серьёзно занимается научной деятельностью. Интересна ли сегодня наука молодёжи, как сюда привлекать ребят и какие разработки актуальны для нашего региона? Об этом «АиФ в Кузбассе» поговорили с нашим героем.
Отходы — в доходы.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Илья, почему поступили в Сибирский государственный индустриальный университет, а не уехали в другой город, как делает большинство выпускников?
Илья Селиванов: У меня папа — металлург. К тому же город наш индустриальный, металлургический. А потому долго не размышлял, куда пойти учиться после школы. Правда, выбирал между двумя перспективными, на мой взгляд, направлениями — металлургией и строительством. Второе привлекло больше: разнообразием направлений подготовки и возможностью приобрести знания, необходимые инженеру.
Конечно, рассматривал и другие города, в частности Новосибирск — мне предлагали подать оригиналы документов в один из институтов. Но выбрал наш вуз. Считаю, здесь качество образования лучше, к тому же есть отличная возможность реализовать себя и в общественном, и в творческом плане. Да и Новокузнецк мне нравится.
— А почему решили связать свою жизнь с наукой?
— Не скажу, что я был влюблён в неё с детства. Интерес появился именно в университете. Всё больше и больше погружаясь в учебный и научный процессы, я понял, что мне это близко, что хочу приносить пользу себе, вузу, городу и области. Именно поэтому после окончания университета решил поступить в магистратуру, а потом планирую в аспирантуру.
С удовольствием взялся за реализацию нового проекта, очень актуального для нашего региона — применение золошлаковых отходов в составе строительной смеси. Мы работаем с нашим партнёром — Таштагольским рудником. Это экологический проект по вторичной переработке отходов производства. Мы предлагаем частично замещать цемент на золу при приготовлении строительной смеси, которую потом используют для заполнения отвалов в руднике. Это удешевит производственный процесс, уменьшит затраты на материалы и в итоге поможет снизить себестоимость продукции. Сейчас это цель номер один для всех предприятий. К тому же есть и экологическая составляющая.
Наша главная задача — выбрать оптимальное соотношение золы и цемента, чтобы сохранить исходное качество строительной смеси, её прочность. Хотим запатентовать этот рецепт. Думаю, наш проект должен заинтересовать и другие промышленные предприятия.
На одном из российских форумов, где мы рассказывали о своей работе, к нам подошли представители из Сколково, попросили поделиться опытом. Они развивают подобный, но с использованием ненужной резины. В перспективе планируем попробовать использовать доменный шлак. Работаем над проектом около года. В нашей команде пять человек, это научные руководители и студенты.
Популярно и увлекательно.
— Много ли сейчас молодёжи, которая хочет заниматься наукой? И как думаете, чем можно привлечь сюда ребят?
— К сожалению, желающих не так много. В нашем университете мы хотим при каждом факультете создать научное сообщество, а потому молодых ребят нужно активно вовлекать в этот процесс. Я считаю, что сейчас как раз наступило то время, когда науку нужно преподносить не традиционно и сухо, а популярно, понятно, увлекательно и интересно. Нужно суметь заинтересовать молодёжь.
Мне очень нравится проект Science Slam. Он о популяризации науки и образа учёного для широкого круга людей. В неформальной обстановке, с шутками, порой разговорным языком спикеры рассказывают о своих научных проектах. И делают это так, чтобы понятно было как обычному студенту, так и профессору. Такие встречи-конкурсы проходят в разных регионах. Жюри выбирает лучших. Я тоже представлял свой проект и стал победителем регионального этапа. Что интересно, после этого мероприятия студенты, которые были там, решили тоже участвовать. Им понравился формат. Думаю, в этом направлении и нужно двигаться, чтобы привлекать в науку молодёжь.
Можно начинать привлекать детей уже с 9 класса. Кстати, в этом плане хорошо помогают уроки профориентации. Наши студенты ходят в городские школы и рассказывают об университете, учёбе, науке. Я тоже провожу такие занятия. Был в своём родном лицее № 34. Постарался понятно рассказать обо всём.
Школьники очень заинтересовались, мы даже рассмотрели с ними принципы механики на основе их опыта. К примеру, почему с точки зрения физики и механики нельзя скреплять детали лаком для ногтей. Думаю, ребята надолго запомнят такой урок. Уже после него некоторые написали мне в социальной сети, и мы продолжили наше общение.
Приносить пользу.
— Илья, какие научные темы сейчас популярны и актуальны для нашего города?
— Это информационные технологии и всё, что с ними связано. Прежде всего — нейросети. У нас была идея скомбинировать нашу работу с теми, кто занимается нейросетями, чтобы продвигать свой проект. Например, можно проводить опыты не вручную, тратя на это много времени, а моделировать процессы в цифре, чтобы заранее просчитать и проследить рентабельность. Для сравнения: нам нужно выждать 21 день, чтобы оценить качество строительной смеси, которую мы изготовили. Искусственный интеллект сделал бы это в считаные секунды.
Хорошо представлены проекты, связанные с металлургией — цифра, модернизация процессов. Думаю, и в ближайшие пять лет будет актуально то, что связано у нас с промышленными предприятиями, нейросетями и экологией.
— Что вообще нужно, чтобы заниматься наукой? Каждый ли это может?
— Прежде всего должно быть огромное желание заниматься наукой и приносить пользу обществу, городу, учебному заведению. Нужно гореть и хотеть. Эта история не про деньги. Хотя молодых учёных у нас материально поддерживают и в вузе, и на федеральном уровне. Есть стипендии и выплаты. Безусловно, важны и такие черты характера, как упорство, дисциплинированность, умение брать на себя ответственность. А ещё — работать в команде.
Также для меня очень важно собрать вокруг себя людей, которые смогут продолжить твоё дело, помочь тебе. И здорово, что у нас сегодня именно такая команда. Когда понимаешь, что, чем ты горишь, интересно другим и они готовы идти за тобой, получаешь ещё больше энергии и желания развиваться дальше.