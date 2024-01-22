Нейросети и айти. Как увлечь студентов, чтобы они хотели делать открытия

Мне очень нравится проект Science Slam. Он о популяризации науки и образа учёного для широкого круга людей. В неформальной обстановке, с шутками, порой разговорным языком спикеры рассказывают о своих научных проектах. И делают это так, чтобы понятно было как обычному студенту, так и профессору. Такие встречи-конкурсы проходят в разных регионах. Жюри выбирает лучших. Я тоже представлял свой проект и стал победителем регионального этапа. Что интересно, после этого мероприятия студенты, которые были там, решили тоже участвовать. Им понравился формат. Думаю, в этом направлении и нужно двигаться, чтобы привлекать в науку молодёжь.