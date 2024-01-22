Последние новости Воронежа на 22 января 2024 года: перекрытие Солнечной, проверка подвалов и новая остановка

Специалисты Госжилинспекции региона вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Воронежской области и представителями управ районов проводят рейды по подвальным помещениям многоэтажек. Во время осмотров они оценивают состояние помещений, которые могут быть использованы воронежцами в качестве временных укрытий. Проверяющие обращают внимание на санитарное состояние подвалов, наличие в них работающей вентиляции и освещения. Кроме того, на входах обязательно должны быть размещены объявления о том, где находятся ключи от подвалов.