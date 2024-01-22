Последние новости Воронежа на 22 января 2024 года: перекрытие Солнечной, проверка подвалов и новая остановка

С понедельника, 22 января, в Воронеже частично закроют проезд по улице Солнечной. В мэрии отметили, что корректировка связана с работами по переустройству коммуникаций в районе «Птичьего рынка» в рамках реконструкции улицы 60-й Армии. С 10 утра подрядчики перекроют полосу, ведущую из центра в Северный — в районе дома № 99б по улице Хользунова. Объезд будет осуществляться по встречному направлению. Завершить работы планируют до конца месяца.
Специалисты Госжилинспекции региона вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Воронежской области и представителями управ районов проводят рейды по подвальным помещениям многоэтажек. Во время осмотров они оценивают состояние помещений, которые могут быть использованы воронежцами в качестве временных укрытий. Проверяющие обращают внимание на санитарное состояние подвалов, наличие в них работающей вентиляции и освещения. Кроме того, на входах обязательно должны быть размещены объявления о том, где находятся ключи от подвалов.
На Левом берегу Воронежа с 1 февраля появится новая остановка. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Остановочный пункт «Улица Серова» оборудуют на Ленинском проспекте: между улицами Брусилова и Димитрова. Там будут останавливаться 19 городских маршруток при движении из центра — № 1КВ, 6, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 32, 36, 42, 52, 56, 59, 60, 65, 72, 90 и 98. Как отметили в мэрии, от павильона будет удобно идти пешком до новых домов на улице Ленинградской.
ЗАГС рассказал воронежцам, какие имена были самыми популярными в конце 1960-х. Чаще всего младенцев называли Сергей, Светлана, Ирина, Елена, Владимир, Николай, Юрий, Александр и Ольга. Имена Иван и Мария в тот момент уходят из рейтинга. Также с 1966-го по 1970-й год воронежцы начали терять интерес и к имени Геннадий, реже стали давать мальчикам имя Виктор. К женским непопулярным именам можно отнести Зоя, Дарья, Екатерина, Инна и Виктория.