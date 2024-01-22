Клиент выместил злобу на сотруднице Wildberries в Приморье: в МВД прокомментировали дело

«Мужчина заказал два комплекта постельного белья. Выбрал вариант оплаты “при получении”. Пока проверял покупку на пункте выдачи, сотрудница списала деньги с его карты — послышалось, что тот это сделать разрешил», — пишет телеграм-канал AmurMash.
Из-за ошибки сотрудницы пункта мужчина, сам того не желая, оплатил товар, который забирать не хотел. Возврат он совершил необычно: швырнул коробку в голову девушке. Та, по данным телеграм-канала, пожаловавшись на головные боли, ушла на больничный.
Сотрудники полиции увидели этот ролик в интернете. Сейчас идет проверка информации, размещенной в Сети. Как пишет РИА Новости, сообщений о данном инциденте в МВД не поступало.
Ранее сообщалось о том, что Wildberries разрешил пользователям отменять совершенные заказы. Однако сделать это можно только в течение одного часа или до момента, пока продавец не начал сборку. Кнопка появилась в разделе доставки в мобильном приложении и на сайте.