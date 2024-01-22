Новокузнечанин подозревается в госизмене и финансировании ВСУ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, новокузнечанин подозревается в госизмене в виде финансировании ВСУ. Мужчину заключили под стражу на два месяца.
Оперативники установили, что задержанный переводил личные денежные средства на нужды вооруженных сил Украины, чтобы противники приобретали военное снаряжение.
Следователи УФСБ России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Также мы писали, что недавно мобилизованного кемеровчанина, попытавшего сбежать от службы в Омске, посадили на 6,5 лет.