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Шесть мостов разведут ночью в Петербурге

Шесть мостов разведут в Петербурге в ночь на 23 января.
Шесть мостов разведут ночью в Петербурге
Источник: СПб ГБУ «Мостотрест»

В ночь с 22 на 23 января под петербургскими мостами будут пропускать два ледокола. На Неве и Большой Неве для этого разведут шесть переправ.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», мосты разведут по следующему графику:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00;

Литейный мост — с 1:40 до 4:45;

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;

Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55;

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

В организации подчеркивают, что график предварительный и может быть изменен во время разводки. Оперативную информацию об изменениях публикуют на сайте и в соцсетях «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».