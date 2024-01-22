Шесть мостов разведут ночью в Петербурге

В ночь с 22 на 23 января под петербургскими мостами будут пропускать два ледокола. На Неве и Большой Неве для этого разведут шесть переправ.
Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», мосты разведут по следующему графику:
мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10;
Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00;
Литейный мост — с 1:40 до 4:45;
Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;
Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55;
Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
В организации подчеркивают, что график предварительный и может быть изменен во время разводки. Оперативную информацию об изменениях публикуют на сайте и в соцсетях «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».