Сильный ветер, мокрый снег и в конце недели морозы до −15°C. Прогноз на 23−28 января

Во вторник, 23 января, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. В связи с усилением ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит минус 5 — плюс 1 градус, а днем — минус 2 — плюс 4 градуса.



Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси на 23 января

В среду, 24 января, ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем во многих районах осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, ночью и утром слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Днем местами, а по западу на большей части территории будет усиливаться ветер до 15−18 м/с. Ночью прогнозируется минус 3 — плюс 2 градуса, а днем — минус 1 — плюс 5 градусов.



В четверг, 25 января, временами будут идти осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Днем местами по юго-западу ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.



Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в пятницу характер погодных условий начнет меняться. В Беларусь станут поступать более холодные воздушные массы северных широт, температурный фон понизится, а осадки станут идти в виде снега и мокрого снега. При этом осадки станут менее интенсивными и будут отмечаться локально по территории страны, лишь в ночь на пятницу кратковременный снег, мокрый снег еще пройдет в большинстве районов страны. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.



В пятницу, 26 января, ночью на большей части территории республики, днем местами прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет в пределах от минус 5 до плюс 1 градуса.



В субботу, 27 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 2−9 градусов, а при прояснениях — до минус 12 градусов. Днем температура достигнет минус 6 — плюс 1 градуса.



В воскресенье, 28 января, местами по стране ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью воздух охладится до минус 3 −10 градусов, при прояснениях — до минус 15 градусов, а в юго-западных районах — до минус 1−2 градусов. Днем синоптики обещают минус 6 — плюс 1 градус.