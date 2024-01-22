Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе

Подтопления и режим ЧС
Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе в ночь на 19 января. Подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. 19 человек были эвакуированы.
В связи с подтоплением была отключена подстанция № 18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.
По поручению губернатора города Михаила Развожаева создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Правительство Севастополя ввело режим чрезвычайной ситуации в селах Черноречье, Гончарное, ТСН «Сахарная Головка» и кооператива «Паровоз».
По информации МЧС России, в воскресенье, 21 января, в Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя последствия паводка были полностью устранены, а жильцы вернулись в свои дома.
Однако в понедельник, 22 января, директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что все еще подтопленными остаются 19 домовладений на территории садового товарищества «Сахарная Головка» и села Штурмовое. При этом он подчеркнул, что ситуация стабилизировалась.
Отсутствие водоснабжения
Из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков в реки, впадающие в Чернореченское водохранилище, резко повысилась мутность воды, показатели оказались превышены в десятки раз, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Возникла сложнейшая ситуация для объектов ЖКХ, что привело к резкому уменьшению производительности очистных сооружений. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
20 января воду начали подавать в систему. Однако до настоящего момента полноценно запустить водоснабжение в Севастополе пока не удалось, поскольку есть риск повреждения гидроузлов. По информации губернатора, для стабилизации ситуации и наполнения системы водой, необходимо порядка 55 часов.
В городе работает 20 водовозок, шесть из которых предоставил Крым и восемь выделили в помощь в Минобороны. Также к развозке воды в самые проблемные районы подключили волонтеров.
Внеплановые выходные
В детских садах города в эти внеплановые выходные будут работать только дежурные группы.