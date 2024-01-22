Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе

Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе в ночь на 19 января. Подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных жилых домов в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. 19 человек были эвакуированы.