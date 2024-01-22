Кому не рекомендуется ставить прививку от гриппа

«На фоне течения острой респираторной инфекции проводить вакцинопрофилактику не рекомендуется», — поясняют в ведомстве. Вакцинироваться можно спустя две — четыре недели после перенесенного острого инфекционного заболевания (ОРВИ, COVID-19). Сроки вакцинации в индивидуальном порядке определит врач.
Также под запретом прививки для беременных, а людям, страдающим аллергическими заболеваниями, перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями (хронический гастрит, артериальная гипертония и проч.), ставить вакцину необходимо в обязательном порядке, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Прикамью. Указанная категория населения входит в группу риска, поэтому заболевание гриппом чревато серьезными осложнениями.
В Пермском крае бесплатно вакцинироваться от гриппа могут: дети с шести месяцев, школьники, учащиеся колледжей и вузов, работники сферы транспорта и торговли, вахтовики, призывники, пенсионеры. 22 января в надзорном ведомстве сообщили о прогнозируемом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболеваемости.