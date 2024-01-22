Кому не рекомендуется ставить прививку от гриппа

Также под запретом прививки для беременных, а людям, страдающим аллергическими заболеваниями, перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями (хронический гастрит, артериальная гипертония и проч.), ставить вакцину необходимо в обязательном порядке, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Прикамью. Указанная категория населения входит в группу риска, поэтому заболевание гриппом чревато серьезными осложнениями.