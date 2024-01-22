Какой сегодня праздник: 23 января

У всех американцев сегодня появляется отличный повод, чтобы испечь пирог. В этот день вся Америка отмечает неофициальный праздник Национальный день пирога. Праздник был впервые отмечен в 1986 году Американским Советом по пирогам. Празднование было проведено в ознаменование 75-летия Криско. Первые пироги появились около 9500 г. до н. э. Считается, что первые в истории пироги сделали римляне и греки. Сначала это были мясные пироги с богатой и вкусной начинкой. Позже люди стали добавлять рыбу, курицу, овощи и специи в начинку, которая делала пироги лучше и вкуснее. Сладкие пироги появились только в конце 1800-х годов. Существуют различные виды пирогов, которые продаются в США. Пирог с мороженым — это сладкий пирог с шариком мороженого. Пирог Ангела — безе, заполненное взбитыми сливками. Он также может содержать какой-то фруктовый слой или начинку. Яблочный пирог считается американской выпечкой, но об этом нужно забыть. Яблочный пирог с сахаром, корицей и мускатным орехом был английской фирменной выпечкой. Независимо от того, какой пирог вы выбрали, испеките его, присоединившись к американскому Национальному дню пирога.