Какой сегодня праздник: 23 января

Что интересного произошло 23 января?
Во многих странах мира сегодня отмечается День почерка. Праздник создан с целью напомнить человеку о том, что в век электронных технологий это та малость, которая еще может выражать его индивидуальность. В каждом телефоне, смартфоне и планшете есть не только калькулятор, который уже многим «помог» разучиться считать в уме, но и встроенные программы редакторы текста. Можно вместо слов можно использовать смайлы и графические картинки, которые разработаны специально для передачи испытываемых чувств, но, используя шаблонные картинки, невозможно передать все эмоции, которые ощущает человек. По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые стороны, и графология считается одной из важнейших наук, способной только по ручному письму определить индивидуальные способности человека.
У всех американцев сегодня появляется отличный повод, чтобы испечь пирог. В этот день вся Америка отмечает неофициальный праздник Национальный день пирога. Праздник был впервые отмечен в 1986 году Американским Советом по пирогам. Празднование было проведено в ознаменование 75-летия Криско. Первые пироги появились около 9500 г. до н. э. Считается, что первые в истории пироги сделали римляне и греки. Сначала это были мясные пироги с богатой и вкусной начинкой. Позже люди стали добавлять рыбу, курицу, овощи и специи в начинку, которая делала пироги лучше и вкуснее. Сладкие пироги появились только в конце 1800-х годов. Существуют различные виды пирогов, которые продаются в США. Пирог с мороженым — это сладкий пирог с шариком мороженого. Пирог Ангела — безе, заполненное взбитыми сливками. Он также может содержать какой-то фруктовый слой или начинку. Яблочный пирог считается американской выпечкой, но об этом нужно забыть. Яблочный пирог с сахаром, корицей и мускатным орехом был английской фирменной выпечкой. Независимо от того, какой пирог вы выбрали, испеките его, присоединившись к американскому Национальному дню пирога.
А еще сегодня День зеленого света. Автомобилисты знают, как легко и приятно ездить, если впереди приветливо мерцают зеленые огни светофоров. Время в пути существенно сокращается, везде успеваешь, и работа спорится. В День зеленого света удача сопутствует не только странствующим и путешествующим, но и всем тем, кто не боится совершать отчаянные (и не очень) подвиги ради достижения намеченной цели. Зеленый цвет — это энергия, природа, гармония, развитие и спокойствие одновременно. В помещениях с интерьером в таких тонах люди чувствуют себя уютно и комфортно. Если речь идет о природе, то при упоминании зеленого цвета память сразу же рисует молодую весну, когда свежие листочки только-только начинают радовать глаз после хмурых дней зимы, или раздолье жаркого лета, когда все вокруг усыпано налитой сочной зеленью, которая шепчет: «Вот она — жизнь, в каждом мгновении».
Исторические события 23 января в мире.
1755-й — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова;
1895-й — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик»;
1912-й — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств;
1942-й — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»;
1950-й — Иерусалим провозглашен столицей Израиля;
1960-й — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.
Исторические события 23 января в Казахстане.
1992-й — Совет Безопасности ООН на своем заседании одобрил без голосования Резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены ООН. Полноправным членом мирового сообщества Казахстан стал 2 марта 1992 года;
2010-й — Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряную монету номиналом 100 тенге, посвященную чемпионату мира (ЧМ) по футболу, который прошел в ЮАР в 2010 году.
Дни рождения знаменитостей 23 января в мире.
В 1832 году родился Эдуар Мане — французский художник, один из основоположников импрессионизма («В лодке», «Завтрак на траве»);
в 1965 году родился Сергей Тупикин — советский и российский музыкант, бас-гитарист группы «Сектор газа» с 1989 по 1993 год. До этого был соло-гитаристом группы (1988−1989);
в 1968 году родился Альберт Потапкин — советский и российский рок-музыкант, участник групп «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Ночные снайперы», «Аквариум» и др.;
в 1974 году родилась Тиффани Тиссен — американская актриса, продюсер и режиссер («Беверли-Хиллз, 90210», «Белый воротничок»).
Кто родился 23 января в Казахстане.
В 1947 году родилась Зинеш Абишева — доктор технических наук, профессор, академик, директор Горно-металлургического института КазНИТУ имени Сатпаева.
День смерти знаменитостей 23 января в мире.
В 1956 году умер Даниэль Сваровски — основатель австрийской хрустальной империи Swarovski;
в 1957 году умер Рэй Каммингс — американский писатель, автор более 750 повестей и рассказов;
в 1994 году умер Николай Огарков — начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР (1977−1984), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
в 2005 году умер Юрий Карасик — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР;
в 2021 году умер Ларри Кинг — легендарный американский журналист и телеведущий;
в 2022 году умер Тьери Мюглер — знаменитый кутюрье и парфюмер.
Православный праздник 23 января.
В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Григория, епископа Нисского. В простонародье его прозвали Летоуказателем, так как по погоде этого дня судили в целом о лете. В 372 году Григория назначили на должность епископа Ниссы. С этого года его деятельность была посвящена борьбе с еретиками-арианами. Григорий был схвачен, но ему удалось сбежать. Несколько лет он скитался, претерпевая невзгоды и страдания, но не оставил веру. В 381 году в Константинополе был созван II Вселенский собор, где Григорий стал одним из главных деятелей. В 383, 386 и 394 годах он выступал в Константинополе, произнося разные Слова. Григорий рьяно защищал Православные догматы и стал авторитетным богословом империи. Он дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр.
Народный календарь 23 января.
Если в этот день деревья и стога с сеном иней покрывает, то лето будет холодным.
Если на Григория Летоуказателя дует южный ветер, то июнь будет дождливым.
Если в этот день стоит ясная погода и лежит сухой снег, то лето выдастся засушливым.