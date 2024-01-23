Как найти пункты приема населения: пошаговая инструкция от ДЧС Алматы

«Открывает программу “2ГИС”, в поисковике набираем “пункты приема пострадавшего населения” и сразу выходят все пункты».
По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.
Экстренное совещание оперштаба собрал аким Алматы Ерболат Досаев. Ранее главный сейсмолог сообщил, что поводов для паники нет и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.
В Алматы полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в ночь на 23 января.