Приморские депутаты хотят поменять правила охоты в тайге

31 января, на первом в году заседании депутаты Законодательного собрания Приморья намерены утвердить обращение к главе Минприроды Александру Козлову об изменении правил охоты в ареале амурского тигра и дальневосточного леопарда.
По информации KONKURENT.RU, предлагаемые изменения направлены на ограничение использования световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения, так как они упрощают охоту, в том числе с дорог общего пользования без заезда в охотничьи угодья. Для предотвращения этого предлагается наделить власти субъектов Российской Федерации, расположенных в ареале обитания амурского тигра, полномочиями по установлению ограничений по применению любых устройств.
Второе изменение касается использования собранных в стаю (более трёх) собак, включая и беспородных. Такая охота, по мнению депутатов, является скрытой формой браконьерства: собаки свободно бегают по охотничьим угодьям и добывают животных, попавшихся на пути. В том числе и тех, на которых у охотника нет разрешения. Предлагается дополнить Правила охоты пунктом, который установит ограничения по количеству собак при охоте на копытных животных, бурого и гималайского медведя, пушную группу животных.
И последняя поправка сократит сроки охоты на копытных животных. В условиях распространения африканской чумы свиней в ареале амурского тигра в 2019—2023 гг. резко снизилась численность дикого кабана — основного источника кормовой базы хищника. Сокращение сроков охоты позволит остановить дальнейшее снижение численности кабанов, что поможет избежать увеличения конфликтных ситуаций между тигром и человеком.