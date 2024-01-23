Приморские депутаты хотят поменять правила охоты в тайге

Второе изменение касается использования собранных в стаю (более трёх) собак, включая и беспородных. Такая охота, по мнению депутатов, является скрытой формой браконьерства: собаки свободно бегают по охотничьим угодьям и добывают животных, попавшихся на пути. В том числе и тех, на которых у охотника нет разрешения. Предлагается дополнить Правила охоты пунктом, который установит ограничения по количеству собак при охоте на копытных животных, бурого и гималайского медведя, пушную группу животных.