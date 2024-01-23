Житель Абакана обиделся на сожительницу и «заминировал» аэропорт Красноярск

В аэропорт Красноярск поступил анонимный звонок с предупреждением, что одна из вылетающих в Москву пассажирок имеет при себе взрывное устройство.
Звонивший сообщил данные женщины, которая в этот день планировала вылетать из Красноярска в Москву. Дежурные линейного пункта полиции нашли женщину, обследовали ее багаж и сам аэропорт.
Никаких опасных предметов или веществ ни при пассажирке, ни на территории воздушной гавани обнаружено не было.
Зато транспортные полицейские выяснили личность «минера». Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и другие имущественные преступления, а также за нарушение ПДД 34-летний житель Абакана.
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве обиды на женщину он сделал ложное сообщение о якобы находящимся при вылетающей опасном предмете, — уточняют в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД России.
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Минеру» грозит лишение свободы до пяти лет.