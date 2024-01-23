Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

С 25 января в соответствии с постановлением администрации Хабаровска вводятся следующие изменения в работу пассажирского муниципального электрического транспорта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Изменяется схема движения троллейбусного муниципального маршрута регулярных перевозок Nº 2 «аэропорт — железнодорожный вокзал»:
Маршрут следования: «Матвеевское шоссе — ул. Карла Маркса — ул. Большая — ул. Шелеста — ул. Воронежская — ул. Серышева — ул. Ленинградская — пер. Ленинградский — ул. Ленинградская — ул. Карла Маркса — Матвеевское шоссе».
Вводится новый троллейбусный муниципальный маршрут регулярных перевозок № 3 «Аэропорт — Железнодорожный вокзал». Маршрут следования: «Матвеевское шоссе — ул. Карла Маркса -ул. Синельникова — ул. Ленинградская — пер. Ленинградский — ул. Ленинградская — ул. Серышева — ул. Воронежская — ул. Большая — ул. Карла Маркса — Матвеевское шоссе».
Акция «Бесплатная пересадка» для пассажиров городского электрического транспорта«, проводимая МУП г. Хабаровска “ГЭТ” с целью увеличения транспортной доступности населения, сохраняется.
Ранее сообщалось, что на улице Воронежской демонтируют трамвайные пути. В этом направлении ходил трамвай маршрута № 6, который отменили из-за нерентабельности.