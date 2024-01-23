Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

С 25 января в соответствии с постановлением администрации Хабаровска вводятся следующие изменения в работу пассажирского муниципального электрического транспорта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Стоимость проезда и провоза багажа на указанных маршрутах согласно постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края составляет 35 рублей, в вечернее время с 20:00 стоимость проезда — 37 рублей.