В Казани из-за снега трамваи ломаются на путях

В МУП «Метроэлектротранс» пояснили горожанам, почему им приходится дольше ждать трамваи. Связано это с тем, что трамвайные пути не до конца очищены от последствий снегопада.
«В силу того, что этот вид транспорта низкопольный — днище трамвая цепляет и протаскивает уже утрамбованный снег между путями. Из-за этого ломается техника и удлиняются интервалы движения», — пояснили в пресс-службе предприятия.
Вдобавок 22 января на трамвайных путях произошло несколько аварий, а также было зафиксировано два случая, когда водители оставляли машины на путях.
Ранее на казанских дорогах вновь образовались 10-балльные пробки.