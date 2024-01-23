Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Детский омбудсмен прокомментировала конфликт ученика и учителя в Братске

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала ситуацию с конфликтом в школе Братска. Напомним, накануне в соцсетях разлетелось видео, на котором видно, как педагог кричит на ученика и даже угрожает ему.
класс
Источник: Аргументы и факты

"Конечно, это недопустимое поведение со стороны учителя, которому дадут правовую оценку, ведь педагог должен быть примером для учеников, а не вызывать негатив словами и поступками, — отмечает детский омбудсмен. — То данный случай ещё и обращает внимание на проблему профессионального выгорания учителей из-за большого объёма работы, недостатка ресурсов и постоянного напряжения.

Напомним, после конфликта учителя и ученика в Братске сотрудники регионального СК проводят доследственную проверку. Также в ситуации разбираются полиция и прокуратура.

права человека
образование