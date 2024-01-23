Детский омбудсмен прокомментировала конфликт ученика и учителя в Братске

"Конечно, это недопустимое поведение со стороны учителя, которому дадут правовую оценку, ведь педагог должен быть примером для учеников, а не вызывать негатив словами и поступками, — отмечает детский омбудсмен. — То данный случай ещё и обращает внимание на проблему профессионального выгорания учителей из-за большого объёма работы, недостатка ресурсов и постоянного напряжения.