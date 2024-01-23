Из-за непогоды в Приморье ограничено движение на двух трассах

В Приморье из-за циклона нарушено транспортное сообщение на двух трассах в Ханкайском округе, где идут работы по расчистке снежных наносов, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.

Так, закрыт проезд для всех вида транспорта ограничен с 0 по 12 километры автодороги Михайловка — Турий Рог — Кировка и с 0 по 14 километры трассы Михайловка — Турий Рог — Рассказово.

«Во всех остальных муниципалитетах продолжаем контролировать ситуацию. Занимаемся патрулированием дорог, очисткой проезжих частей и обочин, устранением наледи, распределением противогололедных материалов», — сообщили в краевом минтрансе .

По информации ведомства, на дорогах края трудятся 200 дорожных рабочих и 466 единиц техники.

Во Владивостоке из-за погодных условий отменены морские пассажирские перевозки и несколько внутрикраевых авиарейсов: в Терней, Малую Кему, Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую, Агзу и Единку, а также из этих населенных пунктов.