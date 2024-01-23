Данные о перевозимом животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника

Об этом сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе на тему «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом».
«Мы сейчас занимаемся доработкой информационных систем, они немножко потребует времени. Но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время пока этого нет», — сказал он.