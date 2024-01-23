Данные о перевозимом животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника

«Мы сейчас занимаемся доработкой информационных систем, они немножко потребует времени. Но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время пока этого нет», — сказал он.