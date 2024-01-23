Власти Челябинска рассказали, когда очистят город от снега

Андрей Ксензов сообщил, что в городе создают резерв снегоуборочной техники. Она находится на балансе у МБУ «Эвис», порядка 15 единиц техники. До Нового года для этих целей был закуплен автогрейдер, который сейчас работает на территории Центрального района, и два бульдозера. В ближайшее время приобретут еще семь автогрейдеров для каждого района. Планируется купить шнекороторы, бульдозер и трал для перевозки техники.