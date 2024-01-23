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Власти Челябинска рассказали, когда очистят город от снега

Власти Челябинска пообещали до конца февраля очистить город от снежных куч. Для этого привлекают дополнительную технику. Об этом сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
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Источник: Агентство «Москва»

По словам замглавы города, после снегопадов стояла задача обеспечить проезд транспорта, сейчас необходимо вывезти снег.

«Задача была одна — максимальная расчистка и обеспечение проезда. Сейчас она решена. Уже вторую неделю мы устраняем последствия. Это огромный объем снега. С 26 декабря по 15 января на полигон вывезли 547 тыс. кубометров. Это тысячи КамАЗов. В отдельные дни на свалку была очередь, особенно в ночное время. Мы были вынуждены ставить регулировщиков», — отметил он.

Подрядчикам за несвоевременное устранение скользкости, наката, сужения были выставлены штрафы. «Это серьезные суммы, измеряющиеся в миллионах рублей. Подрядные организации понесут наказание в рамках контрактов за несвоевременность той или иной работы. Но штрафами снег не вывезешь. Продолжается системная работа», — подчеркнул вице-мэр.

﻿﻿ «Говорить гражданам о том, что мы вывезем это все за неделю, неправильно. Понадобится и январь, и февраль для массовой зачистки города от снежных масс. Времени на раскачку нет. Мы пережили очень сложный период, но сейчас нужно привлечь всю имеющуюся в городе технику, подрядчиков», — добавил он.﻿﻿

Андрей Ксензов сообщил, что в городе создают резерв снегоуборочной техники. Она находится на балансе у МБУ «Эвис», порядка 15 единиц техники. До Нового года для этих целей был закуплен автогрейдер, который сейчас работает на территории Центрального района, и два бульдозера. В ближайшее время приобретут еще семь автогрейдеров для каждого района. Планируется купить шнекороторы, бульдозер и трал для перевозки техники.

После обильных снегопадов мэрия уже начала готовиться к паводку. На следующей неделе план о подготовке к паводковым мероприятиям представят главе города Наталье Котовой.

«Мы тоже приняли решение о дополнительном приобретении техники, которая появится уже в марте-апреле, в пик прохождения паводковых мероприятий. Есть конкретные места, где нам придется по паводку работать, есть конкретная привязка по районам. Снегу выпала в разы больше по сравнению с прошлыми зимами. Будем объективно готовиться к этой проблеме. С подрядными организациями будем максимально заниматься вывозкой снежных масс», — рассказал замглавы города.

Кроме того, в городе пока сложно оценить ущерб от снегопада и устранения его последствий.

«Иногда, бывает, вместе с урнами увозят снег на свалку. Придется их восстанавливать, особенно в центральной части города, на остановках. Следующий вопрос — это нагрузка на саму проезжую часть. Нужно будет в весенне-летний период дополнительно планировать ремонт каких-то участков дорог, в том числе пострадает пластиковая разметка. Уже сейчас обсчитываем уровень этой проблемы, чтобы в весенне-летний период восстановить это все», — подчеркнул вице-мэр.

ЖКХ