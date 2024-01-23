Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 144,9%

Показатель на десять тыс. человек населения составил 58,6. Это выше эпидемиологического порога на 62,2%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах 7−14 лет на 1,2% и 15 лет и старше на 144,9%», — говорится в сообщении.



По сравнению с предыдущим периодом в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ среди жителей в возрасте 7−14 лет (на 5,4%). Неделей ранее эпидпорог среди жителей региона от 15 лет и старше был превышен на 295,2%



По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время в Самарской области циркулирует грипп А (H3N2), парагрипп, аденовирусы и риновирусы, а также РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и COVID-19.



Георгий Портнов.